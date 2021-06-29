Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону принял решение об аресте учредителя компании «ДЗ Консалтинг» Александра Деркунского. Силовики подозревают его в госизмене, говорится на сайте суда.

Следствие считает , что мужчина через Интернет получил от гражданина России результаты научно-исследовательских работ, связанных с созданием программно-аппаратного комплекса «на основе принципиально новых технологий, не имеющих аналогов». Получением этого комплекса интересуется одно из российских ведомств.

Силовики уверены, что он организовал серийное производство этого комплекса за границей и продавал его. Среди пользователей системы обнаружили иностранные организации, в том числе спецслужбы.

Ранее в Крыму сотрудники ФСБ отчитались о задержании жителя Симферополя, которого подозревают в сборе данных о полётах российской военной авиации для спецслужб Украины. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ).