Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону принял решение об аресте учредителя компании «ДЗ Консалтинг» Александра Деркунского. Силовики подозревают его в госизмене, говорится на сайте суда.
Следствие
Силовики уверены, что он организовал серийное производство этого комплекса за границей и продавал его. Среди пользователей системы обнаружили иностранные организации, в том числе спецслужбы.
Ранее в Крыму сотрудники ФСБ отчитались о задержании жителя Симферополя, которого подозревают в сборе данных о полётах российской военной авиации для спецслужб Украины. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ).