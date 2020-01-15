В Ростове правительство региона передало в собственность епархии здание театра кукол. Распоряжение об этом 13 января было подписано министром имущественных отношений области Николаем Толмачёвым в соответствии с законом о реституции — возвращении церкви собственности, отчуждённой в советское время. Однако это здание никогда не принадлежало русскому православному духовенству, оно было выстроено в 1960-е годы на фундаменте разобранной греческой церкви. В необычной ситуации разбирался NEWS.ru.

Судьба мозаики

Министр поручил финансово-экономическому отделу обеспечить подготовку и подписание акта о передаче данного строения в собственность РПЦ. В нулевые годы уже обсуждалась возможность возвращения здания Ростовского государственного театра кукол имени В.С.Былкова, расположенного по адресу Университетский переулок, 46, Эллинской православной церкви, однако в итоге для греческой общины возвели новый храм, и спор был закрыт. О том, что постройка перейдёт епархии, стало известно в 2016 году. Как сообщали местные СМИ, сам театр планировалось разместить в Доме культуры на территории бывшей воинской части. В Ростовской епархии заявили, что на месте культурного учреждения пропишутся несколько её отделов, которые будут заниматься «служением обездоленным» или «патриотическим религиозным воспитанием».

Тогда же на портале Change.org была размещена петиция против передачи здания, которую подписали больше 26 тысяч человек.

Представители Ростовской епархии высказались, что я пытаюсь на этом сделать себе какую-то рекламу. Я пытаюсь не рекламу сделать, а у меня туда ребёнок ходит, у моих знакомых дети ходят, я туда ходил! Если церковь претендует на него, то, получается, церковь сама грешит. Вот когда они действительно построят функциональное, настоящее, хорошее здание для театра кукол, которое будет находиться в центре города, чтобы мамам и папам было удобно водить своих детей в этот театр, тогда другое дело, — говорил тогда автор петиции Марк Солопов.

В свою очередь местные активисты неоднократно выходили с пикетами, требуя оставить театр кукол в покое. Многих беспокоила судьба фасада здания, на котором размещена мозаика советского периода с отсылками к революции 1917 года. Озвучивались сомнения в том, что епархия сохранит этот барельеф.

Борьба на историческом поле

Вокруг истории постройки между представителями епархии и их оппонентами развернулся ожесточённый спор. По словам ростовского архитектора и краеведа Любови Волошиной, храм в этом месте был построен в 1909 году. Его на свои средства возвела живущая здесь греческая диаспора, члены которой были последователями Эллинской православной церкви — в состав РПЦ последняя не входила и не входит по сей день. Напротив, она относится к Константинопольскому патриархату, с которым Русская православная церковь разорвала отношения в 2018 году.

Так, по словам Волошиной, в 1937 году церковь закрыли и разместили в ней музей изобразительных искусств. Во время оккупации Ростова немцами в здании возобновились богослужения православных греков, а после освобождения города выгонять общину не стали. Она пользовалась церковью до 1959 года, когда в ходе новой антицерковной кампании, уже хрущёвской, здание решили передать под театр. Эксперт уточняет, что строение было изменено до неузнаваемости. По его словам, от старой версии осталось только несколько стен: были пристроены второй этаж, достроена часть со стороны Университетского переулка, добавлены технические помещения, подвал, новая отделка, оборудование, вентиляция и водопровод.

В свою очередь Ростовская епархия опровергала, что храм на этом месте принадлежал греческой церкви. Благовещенская церковь, построенная на пожертвования православных ростовчан с греческими корнями, изначально принадлежала Донской и Новочеркасской епархии, и служил в ней русский священник, никакой «греческой Церкви» на Дону испокон веков не было. Благовещенская церковь называлась «греческой» в простонародье, а не по факту канонической или юридической принадлежности, говорилось в её заявлении.

Епархия также утверждает , что в 1967 году строение было передано под театр кукол без всяких изменений, и «никакой серьёзной адаптации, расширения или приспособления здания специально для нужд театра произведено не было».

Николай Толмачев mioro.donland.ru

Вместе с тем, как пояснил глава минимущества Ростовской области Николай Толмачёв, в соответствии с соглашением о сотрудничестве и совместном использовании здания театра, подписанным руководством учреждения, региональным министерством культуры и епархией, театр останется по прежнему адресу «на основании договора безвозмездного бессрочного пользования».

Что это будет означать для культурного учреждения, пока непонятно. Там NEWS.ru заявили, что ни художественный руководитель Андрей Крат, ни другие официальные представители комментариев по ситуации давать не намерены. Однако в 2016 году Крат говорил , что «соседство будет достаточно обременительно», и «театру придётся потесниться».

Градозащитник Александр Сушков рассказал NEWS.ru, что рядовые работники ростовской епархии осуждают происходящее и не одобряют претензии на недвижимость в центре города. По его словам, в Ростове-на-Дону опыт передачи РПЦ недвижимой собственности довольно негативен.

У нас есть знаменитый дом Врангеля, памятник культуры. Наша администрация долго думала, как бы его сохранить, и решила, что, раз Врангель боролся за веру, царя и Отечество, логично будет передать его епархии, чтобы та его восстановила и ухаживала. Вроде как церковь заинтересована в сохранении памяти. Они передали здание церкви под гарантии восстановления и организации там музея. Церковь ничего не сделала в итоге, а строение, которое досталось бесплатно, через какое-то время продала, и деньги потратила на обустройство своих храмов. Александр Сушков член общественного совета при министерстве культуры Ростовской области член общественного совета при министерстве культуры Ростовской области

Реституция как шанс

Напомним, воспользовавшись принятым в 2010 году законом о реституции имущества религиозных организаций, последние предъявили претензии на многие культурные объекты. Так, в Калининграде в 2017 году Евангелическо-лютеранская церковь аугсбургского исповедания потребовала передать ей четыре здания, в которых сейчас располагаются музыкальная школа, детсад, библиотека и областной симфонический оркестр.

До этого в том же городе депутаты безвозмездно передали Русской православной церкви 14 зданий бывших католических и протестантских кирх, во многих из которых сейчас находятся учреждения культуры. Это действовавшая Калининградская областная филармония, Театр кукол, часть зданий ПТУ № 5, учебный корпус коррекционной школы-интерната № 1, Дом оркестра русских народных инструментов, а также замок Вальдау (где находилось общежитие техникума отраслевых технологий) и дом церковной общины в переулке Крылова. Губернатор Николай Цуканов собирался отдать РПЦ и Мемориальный музей Донелайтиса. Однако его всё же исключили из списка на передачу после возмущения общественности.