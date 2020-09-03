Ростовский пранкер переоделся в фельдшера-зомби и рассказал о смерти матери

https://static.news.ru/photo/4d7254e6-ee02-11ea-b387-fa163e074e61_660.jpg Фото: ivain_sychev/instagram.com

В Ростове-на-Дону пранкер Иван Сычёв, переодевшись в фельдшера-зомби пугал людей на остановках общественного транспорта. Свой поступок он объяснил смертью матери.

По данным Life, молодой человек арендовал машину скорой помощи, подъезжал к остановкам и представал перед прохожими в гриме зомби. Кого-то это пугало, кого-то смешило.

Некоторые подписчики пранкера также не оценили розыгрыш, так как увидели в нём отсылку к пандемии COVID-19. По словам самого молодого человека, он уже давал показания по этому поводу в отделении полиции. В ГУ МВД России по Ростовской области отметили, что будет проведена проверка, касающаяся всех создателей пранка.

Сам Сычёв заверил подписчиков, что никаких отсылок к коронавирусу не задумывал, а ролик снял для привлечения внимания к проблемам системы здравоохранения. Побудила его к этому смерть матери. По словам молодого человека, у его мамы случился сердечный приступ, приехала бригада скорой помощи. Оказалось, что у врачей закончилась бумага, чтобы сделать кардиограмму.

Вкололи успокоительное, сказали, как поспит-отдохнёт, ехать в ЦГБ. Через пару часов она умерла. То есть часа три было, чтобы отвезти её, реанимировать, не знаю, что-то придумать, — поделился он.

Пранкер заявил, что своим роликом хотел показать «квалификацию скорой помощи, а именно её отсутствие».

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) не получат от видеохостинга YouTube награду «Серебряная кнопка», несмотря на то, что их канал набрал более 100 тысяч подписчиков. Администрация видеохостинга отказалась объяснять своё решение.