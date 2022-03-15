Ростовский облсуд признал геноцидом действия немецких оккупантов в годы ВОВ

Ростовский областной суд признал действия немецких оккупантов на территории региона во время Великой Отечественной войны геноцидом населения СССР. За время войны в Ростовской области нацисты и их пособники совершили военные преступления в отношении 180 811 мирных жителей и не менее 200 тысяч военнопленных. Об этом 15 марта сообщается на сайте прокуратуры Ростовской области.

Ростовский областной суд 15 марта 2022 года удовлетворил исковое заявление прокурора Ростовской области о признании преступлений, совершённых в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на территории Ростовской области нацистскими оккупационными властями и их пособниками в отношении мирных советских граждан и военнопленных <...>, геноцидом национальных, этнических и расовых групп, представлявших собой население СССР — народов Советского Союза, — говорится в сообщении.

Первое слушание по делу состоялось 10 февраля. В соответствии с мировым правом, подобные преступления не имеют срока давности. Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ, изложенные в суде факты подтверждены свидетельствами очевидцев, информацией органов безопасности, а также материалами Чрезвычайной государственной комиссии. Отмечается, что судебный процесс проводился в интересах родственников погибших во время Великой Отечественной войны, у которых не было возможности по-человечески похоронить своих близких и занести их имена в книги Памяти.

Это было сделано, прежде всего, в интересах родственников погибших, которые длительное время ничего не знали об их судьбах, – пояснили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Как сообщает ТАСС, в приговоре суда также отмечается, что геноцид был частью плана фашистской Германии по зачистке и изгнанию мирного советского населения Ростовской области, чтобы в дальнейшем колонизировать её земли немцами.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в центре Европы в течение семи лет происходит гуманитарная катастрофа, геноцид и обстрелы. Она уточнила, что речь идёт о республиках Донбасса.