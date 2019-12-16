https://static.news.ru/photo/3293d1c8-200c-11ea-8f2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: zabor/vk.com

Сотрудница Ботанического сада Ростова отреагировала на возмущение пользователей соцсетей фотографиями ёлок, обёрнутых колючей проволокой. Она заверила, что в настоящий момент таких «украшений» на растениях нет.

Как передаёт радиостанция «Говорит Москва», сотрудница Ботсада заявила, что фотографии, распространившиеся в социальных сетях, были сделаны два или три года назад.

Такое было, когда у нас ещё не было лицензионной охраны. Мы от вандалов защищались, потому что не раз у этих высоких ёлок макушки обрезали. И мы ёлки перед праздниками, перед Новым годом, в проволоку заматывали. Потом, первого числа, мы разматывали, — рассказала женщина.

Накануне, 15 декабря, в Кремль доставили главную новогоднюю ёлку России, сообщал NEWS.ru, Новогодний аксессуар торжественно ввезли через Спасские ворота.