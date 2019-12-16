Сотрудница Ботанического сада Ростова отреагировала на возмущение пользователей соцсетей фотографиями ёлок, обёрнутых колючей проволокой. Она заверила, что в настоящий момент таких «украшений» на растениях нет.
Как
Такое было, когда у нас ещё не было лицензионной охраны. Мы от вандалов защищались, потому что не раз у этих высоких ёлок макушки обрезали. И мы ёлки перед праздниками, перед Новым годом, в проволоку заматывали. Потом, первого числа, мы разматывали, — рассказала женщина.
Накануне, 15 декабря, в Кремль доставили главную новогоднюю ёлку России, сообщал NEWS.ru, Новогодний аксессуар торжественно ввезли через Спасские ворота.
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