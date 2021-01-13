Ростовчанин попался на передаче наркотиков в колонию

https://static.news.ru/photo/a73ceb8e-5596-11eb-b9e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба ГУФСИН по Ростовской области

Житель Ростовской области попытался передать одному из заключённых колонии № 14 города Новочеркасска наркотики, но «посылка с секретом» была раскрыта. Теперь ему самому грозит лишение свободы.

Наркотик учуяла служебная собака во время досмотра передачи. Оказалось, что запрещённое вещество было спрятано в апельсинах. Общая его масса составила семь граммов.

Охранники колонии задержали владельца посылки и передали его сотрудникам полиции. В отношении него проводится разбирательство, сообщает «КП-Ростов» со ссылкой на пресс-службу областного главка ФСИН.

Ранее NEWS.ru писал, что Ленинский районный суд Саратова приговорил к пяти годам лишения свободы Александра Студентова за незаконное приобретение наркотиков. Однако в колонию попал его сводный брат Дмитрий Рубинштейн, поскольку Студентов при задержании представился его именем. Несколько месяцев спустя по решению областного суда Рубинштейн был освобождён.