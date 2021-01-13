Ростовчанин попался на передаче наркотиков в колонию

Житель Ростовской области попытался передать одному из заключённых колонии № 14 города Новочеркасска наркотики, но «посылка с секретом» была раскрыта. Теперь ему самому грозит лишение свободы.
Наркотик учуяла служебная собака во время досмотра передачи. Оказалось, что запрещённое вещество было спрятано в апельсинах. Общая его масса составила семь граммов.
Охранники колонии задержали владельца посылки и передали его сотрудникам полиции. В отношении него проводится разбирательство,
Ранее NEWS.ru писал, что Ленинский районный суд Саратова приговорил к пяти годам лишения свободы Александра Студентова за незаконное приобретение наркотиков. Однако в колонию попал его сводный брат Дмитрий Рубинштейн, поскольку Студентов при задержании представился его именем. Несколько месяцев спустя по решению областного суда Рубинштейн был освобождён.