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Ростовчанин попался на передаче наркотиков в колонию

14:42, 13 января 2021
Фото: Пресс-служба ГУФСИН по Ростовской области

Житель Ростовской области попытался передать одному из заключённых колонии № 14 города Новочеркасска наркотики, но «посылка с секретом» была раскрыта. Теперь ему самому грозит лишение свободы.

Наркотик учуяла служебная собака во время досмотра передачи. Оказалось, что запрещённое вещество было спрятано в апельсинах. Общая его масса составила семь граммов.

Охранники колонии задержали владельца посылки и передали его сотрудникам полиции. В отношении него проводится разбирательство, сообщает «КП-Ростов» со ссылкой на пресс-службу областного главка ФСИН.

Ранее NEWS.ru писал, что Ленинский районный суд Саратова приговорил к пяти годам лишения свободы Александра Студентова за незаконное приобретение наркотиков. Однако в колонию попал его сводный брат Дмитрий Рубинштейн, поскольку Студентов при задержании представился его именем. Несколько месяцев спустя по решению областного суда Рубинштейн был освобождён.

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