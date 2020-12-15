«Ростелеком» восстановил работу сервисов после глобального сбоя

https://static.news.ru/photo/42badcd2-3eb4-11eb-8fdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

«Ростелеком» полностью восстановил работу сетей после неполадок, рассказали журналистам в пресс-службе компании. 15 декабря 2020 года пользователи пожаловались на проблемы с доступом к некоторым сервисам.

Утром [15 декабря] наблюдалась аварийная ситуация на сети, связанная со сбоем работы маршрутизирующего оборудования. Проблема была оперативно локализована, а к 9:30 работоспособность сети восстановлена, — пишет РИА Новости со ссылкой на заявление «Ростелекома».

Согласно данным Downdetector, сбой фиксировался по всей РФ. 92% пользователей не могли подключиться к Интернету, у 5% возникли проблемы с телевидением, ещё у 1% — неполадки с телефонной связью.

Накануне временно «упал» видеохостинг YouTube. Юзеры во всём мире сообщили о проблемах днём 14 декабря. Наибольшее «зависание» портала зафиксировали в России, Германии, Франции, Великобритании, Чехии, Австрии, Польше, Болгарии, Греции, Турции, Японии и на Украине. Также незначительные сбои регистрировали в работе Gmail, поиска Google, магазина Google Play и карт Google.

Несколькими днями ранее, 11 декабря, сбой произошёл в работе Spotify. Основная масса жалоб поступала от пользователей из Финляндии, Дании, Германии, Франции, Нидерландов, Великобритании и Соединённых Штатов Америки, писал NEWS.ru.