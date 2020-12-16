«Ростелеком» рассказал о затратах хакеров на кибератаки

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Стоимость кибератак на государственную информационную инфраструктуру достигает $1,5 млн, заявил вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

По его словам, нередко хакеры затрачивают на нападение больше, чем компании на защиту.

Это, разумеется, создаёт определённый разрыв между их возможностями. Стоимость атаки на государственную информационную инфраструктуру может достигать сегодня $1,5 млн, — рассказал он.

Он подчеркнул, что этим занимаются очень квалифицированные люди — несколько десятков человек, которые создают атакующее ПО и осуществляют атаку. При этом им, в каждой конкретной организации, противостоят два-три специалиста, не обладающих практическим опытом борьбы со злоумышленниками такого уровня.

Это несоизмеримо, — добавил Ляпунов в комментарии для РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что офис директора Нацразведки, ФБР и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) США сделали совместное заявление, в котором говорится о фиксации «значительного киберинцидента», затронувшего сети внутри федерального правительства.