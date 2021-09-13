«Ростелеком» предложил запретить использовать публичные серверы Google

«Ростелеком» предложил запретить россиянам использовать публичные DNS-серверы Google, Cloudflare и сервиса DoH, чтобы ограничить доступ к запрещённым в РФ ресурсам. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

«Ростелеком» рассчитывает унифицировать все DNS-серверы, на которые настроены устройства пользователей. Поскольку «Ростелеком» — это объединение многих сетей, у каждой из которых своё оборудование и настройки, то им было необходимо привести всё оборудование к единому стандарту, так как разрозненность DNS-серверов может осложнять оказание услуг клиентам, — пояснил осведомлённый в IT-сфере инсайдер.

8 сентября «Ростелеком» предложил запретить доступ к использованию публичных DNS-серверов «в целях организации устойчивого доступа абонентов в Интернет», при этом в список запрещённых серверов попали публичные DNS-серверы Google и Cloudflare, а также протокол DoH. Дело в том, что на публичных серверах Google работает протокол DoH, который позволяет зашифровать трафик и незаконно посетить запрещённый в России интернет-ресурс.

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