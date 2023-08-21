В «Ростелекоме» провели ограниченное тестирование аналитического функционала пользовательского поведения на YouTube, сообщили ТАСС в компании. Тестирование проводилось для развития собственных сервисов с видео, пояснили в пресс-службе. Ранее СМИ сообщили, что сотрудников «Ростелекома» пригласили протестировать «сервис доступа к YouTube» с просмотром роликов на крупнейшем хостинге через специальный внутренний сайт.