В «Ростелекоме» провели ограниченное тестирование аналитического функционала пользовательского поведения на YouTube, сообщили ТАСС в компании. Тестирование проводилось для развития собственных сервисов с видео, пояснили в пресс-службе. Ранее СМИ сообщили, что сотрудников «Ростелекома» пригласили протестировать «сервис доступа к YouTube» с просмотром роликов на крупнейшем хостинге через специальный внутренний сайт.
Для внутренней команды тестировщиков был развернут аналитический функционал пользовательского поведения на одной из самых популярных платформ видеохостинга. Полученные данные помогут повысить удобство наших сервисов, — заявили в «Ростелекоме».