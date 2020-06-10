Ростехнадзор попросил не делать поспешных выводов по ЧП в Норильске

https://static.news.ru/photo/cd64186a-ab3b-11ea-8edc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

Ростехнадзор попросил во избежание искажения информации по разливу дизтоплива в Норильске не делать поспешных выводов в публикациях.

Как сообщает РИА Новости с таким обращением к журналистам выступил официальный представитель ведомства Андрей Виль.

Напоминаем - исключительным правом проводить технические расследования причин аварий на опасных производственных объектах наделён Ростехнадзор, — цитирует его агентство.

Виль добавил, что во избежание искажения информации при подготовке информации о ЧП стоит воздержаться от преждевременных выводов. Также, по его мнению, стоит избегать некорректной трактовки заявлений по теме ЧС на Таймыре.

29 мая на ТЭЦ-3 (АО «НТЭК») в Норильске произошла утечка 21 тысячи тонн топлива из резервуара. Топливо попало в уникальное озеро Пясино, которое является озером ледникового происхождения. Его площадь составляет 735 квадратных километров.

NEWS.ru писал, что в «Норникеле» пообещали ликвидировать последствия ЧП за счёт компании.