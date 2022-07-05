Ростех выставил на продажу 35 га земли в Санкт-Петербурге

Фото: rt-capital.ru

Структура госкорпорации «Ростех» «РТ-капитал» выставила на торги 35 гектаров земли на Капсюльном шоссе в Санкт-Петербурге. Речь идет о земельно-имущественном комплексе «Краснознаменец», он расположен в 10 км от Северной столицы и окружен рекой Охтой и Зыбиным ручьем, пишет АБН.

Земля полностью готова к передаче инвестору: производственные мощности НПП перебазированы, и с 2013 года комплекс не используется по назначению, произведена очистка территории от результатов производственной деятельности, — говорится в сообщении «РТ-капитал».

В «РТ-капитал» выставленную на продажу землю назвали крайне перспективной с точки зрения редевелопмента промышленной территорией. При этом производственные мощности НПП «Краснознамёнец» перебазировали, уже 10 лет комплекс ничего не производит. Стартовая стоимость лота составляет 900 млн рублей.

Ранее суд на Украине наложил арест на активы, принадлежащие российским корпорациям «Ростех», РУСАЛ, «Татнефть» и «Группа ГМС» на общую сумму более $152,2 млн. Утверждается, что в ходе расследования установлены в том числе скрытые в офшорах активы компаний РФ на украинской территории.