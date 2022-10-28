Ростех встревожила выдача повесток сотрудникам ОДК, несмотря на отсрочку

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В Ростехе обеспокоены массовой выдачей повесток сотрудникам предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) в Рыбинске, сообщает РИА Новости. В компании подчеркнули, что эти предприятия выполняют оборонный заказ и их работники имеют право на отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации.

В Ростехе пояснили, что речь идет о «ОДК-Сатурн», «ОДК-ГТ» и ряде других предприятий. В корпорации отметили, что и они, и ОДК в полной мере выполняют все требования нормативных актов, касающихся мобилизации, и своевременно направили в Минпромторг документы для включения в реестр организаций, чьи сотрудники имеют право на отсрочку.

Рассчитываем, что реализация мобилизационных мероприятий в Рыбинске вернется в конструктивное русло, так как каждый россиянин сейчас защищает нашу родину на разных рубежах, — сказали агентству в Ростехе.

Ранее глава думского комитета по вопросам семьи Нина Останина попросила министра обороны Сергея Шойгу дать поручение официально сообщить военкоматам и гражданам о наличии утвержденного порядка предоставления отсрочен. По ее словам, военкоматы отрицают наличие такого документа, продолжая мобилизацию граждан, имеющих право на отсрочку.

Генштаб ВС России 4 октября опубликовал список по отсрочке от частичной мобилизации, который подготовил для военкоматов страны. Отсрочке подлежат сотрудники организаций, входящих в оборонно-промышленный комплекс, аккредитованных компаний в области информационных технологий, а также тех предприятий, которые обеспечивают устойчивость функционирования отдельных сооружений связи.