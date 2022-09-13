Ростех разработал мобильный комплекс для поиска угнанных машин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба госкорпорации «Ростех» сообщила, что холдинг «Росэлектроника» разработал мобильный комплекс для выявления в транспортном потоке угнанных, а также снятых с регистрационного учета машин, передаёт «АБН». Аппаратно-программный комплекс «Розыск-Nano» будет устанавливаться в патрульной машине для распознавания государственных регистрационных знаков (ГРЗ) транспортных средств. Также в режиме реального времени система будет проверять авто по базам данных.

Комплекс «Розыск-Nano» не имеет аналогов на российском рынке. Система способна распознавать номерные знаки на большом расстоянии. Это даст экипажам постовой службы дополнительное время, чтобы принять решение о дальнейших действиях.

Автоэксперт Максим Кадаков ранее рассказал, что в России чаще всего угоняют автомобили, которые популярны в том или ином сегменте — из относительно доступных машин это LADA, KIA и Hyundai. По его словам, такие авто разбирают на запчасти, а более дорогие угоняют, чтобы переделать документы и перепродать. Чтобы обезопасить себя, нужно застраховать автомобиль. Если он угоняемый, есть смысл переоформить полисы КАСКО на более крупную страховую сумму, если с момента их оформления цена на машину значительно поднялась. Также можно установить противоугонные системы, причем как электронные, так и металлические, посоветовал специалист.