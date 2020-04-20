Ростех поставит регионам дополнительные аппараты ИВЛ

https://static.news.ru/photo/2e48bbfc-82f3-11ea-a941-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Ростех) намерен за два-три месяца поставить в российские регионы 6,7 тысячи аппаратов ИВЛ, что на одну тысячу больше планируемого ранее количества. Цена контракта при этом останется неизменной — 7,5 млрд рублей.

Как передаёт ТАСС, КРЭТ должен был поставить не менее 5,7 тысячи аппаратов ИВЛ согласно распоряжению правительства РФ от 21 марта. 15 апреля концерн заключил дополнительное соглашение с Министерством промышленности и торговли о поставке 6711 аппаратов. Таким образом, объём отгрузки увеличится на 18%, а цена за единицу техники снизится до 1,11 млн рублей.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Кремль признал дефицит средств для борьбы с коронавирусом в ряде российских регионов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что субъекты РФ особенно нуждаются в аппаратах ИВЛ.

20 апреля общее число инфицированных COVID-19 в России достигло 47 121. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. Более 3,4 тысячи человек излечились, 405 заболевших скончались.