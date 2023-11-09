Ростех покажет в 2024 году новые дроны, испытанные в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростех планирует презентовать в 2024 году беспилотные летающие аппараты, которые разрабатываются дивизионом «Калашников» в составе госкорпорации, передает РИА Новости. Отмечается, что перед этим БПЛА пройдут испытания на полях спецоперации.

Что касается конкретных дронов, их производства и даты презентации широкой публике, мы планируем сделать это в следующем году после успешного проведения испытаний в зоне специального военного назначения. Проведение боевых испытаний требует времени, поэтому, вероятно, наши новые беспилотники будут представлены на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024», — пояснили в Ростехе.

Форум «Армия-2024» состоится с 12 по 18 августа в городе Кубинка, расположенном в подмосковном регионе. Планы по созданию дивизиона БПЛА были впервые озвучены в мае текущего года президентом «Калашникова» Аланом Лушниковым.

Министерство обороны Великобритании ранее высоко оценило эффективность российских беспилотников-камикадзе «Ланцет», назвав их лучшим оружием из арсенала армии РФ. По словам специалистов ведомства, они демонстрируют высокую эффективность в зоне проведения специальной военной операции на Украине.