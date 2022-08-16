Ростех показал нового боевого робота в действии Ростех показал нового боевого робота на базе БМП-3 с модулем «Синица»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

БМП-3

Госкорпорация «Ростех» показала видео с новым боевым роботом на базе БМП-3 с модулем «Синица» в действии. На кадрах машина на дистанционном управлении ездит по полигону и наводит комплекс вооружения.

Новый боевой робот является совместной разработкой «Курганмашзавода» и ВНИИ «Сигнал» холдинга «Высокоточные комплексы». Машина действует без экипажа — функции водителя-механика и стрелка в ней роботизированы.

Боевой робот оснащен 30-миллиметровой автоматической пушкой, пулеметом 7,62 мм, 100-миллиметровым орудием, которое также может использоваться как пусковая установка ПТУР, боевым модулем «Синица», различающим местность на 360 градусов в любое время суток.

Особенности машины позволяют использовать ее на наиболее опасных направлениях. Например, она может вести бой в сложной городской застройке, возглавить боевую колонну, или использоваться для огневой поддержки мотострелковых подразделений, — объяснили в «Ростехе».

Ранее первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил, что в России завершились государственные испытания модернизированной 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25. Истребитель танков уже скоро могут принять на вооружение, уточнил он.