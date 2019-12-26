https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

«Ростех» рассматривается как возможный кандидат на получение статуса федерального оператора по обращению с промышленными отходами.

Эта возможность сейчас прорабатывается Минприроды и Минпромторгом. Речь идёт об отходах III-V классов опасности.

Минприроды совместно с Минпромторгом прорабатывает возможность наделения государственной корпорации «Ростех» статусом федерального оператора по обращению с отходами производства III-V классов опасности, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы Минпромторга.

Ранее News.ru писал о том, что государственная корпорация «Ростех» получит 35% в проекте на Чёрно-Бирюсинском участке в Иркутской области с запасами золота до 18 тонн.