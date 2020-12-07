Ростех: катастрофа SSJ 100 в Шереметьево не была связана с неполадками

https://static.news.ru/photo/1b7093e2-388d-11eb-86ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Катастрофа SSJ 100 в Шереметьево в мае 2019 года произошла не из-за технических неполадок. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

Sukhoi Superjet 100 совершил жёсткую посадку в Шереметьево 5 мая 2019 года. В результате на борту возник пожар, жертвами которого стали 40 пассажиров и один член экипажа. 7 декабря родственники жертв крушения лайнера обратились с исками о компенсации морального вреда и материального ущерба в суд Парижа. Ответчиками стали семь иностранных компаний, производивших комплектующие и «Аэрофлот». В Ростехе с этим не согласны.

Самолёт сертифицирован по всем правилам, в том числе международным, — цитирует ТАСС сообщение.

В ведомстве добавили, что к реализации катастрофического варианта посадки привели существенные проблемы с техникой пилотирования.

Ранее пилот Денис Евдокимов, который был признан виновным в катастрофе SSJ 100 в Шереметьев рассказал свою версию аварии. По мнению командира воздушного судна, причиной катастрофы стала недоработка систем самолёта со стороны авиаконструкторов.

По его словам, неполадки, которые были у сгоревшего SSJ 100, уже ранее возникали у самолётов этой модели. Речь идёт о проблемах с самолётом 12 лет назад во время демонстрационного полёта на Международном авиасалоне в Ле-Бурже, а также в 2018 году — при испытательном полёте в Жуковском и при посадке в Якутске.

Как писал NEWS.ru, глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов хочет предложить возобновить производство пассажирского самолёта Ту-334 для внутренних рейсов в связи с техническими проблемами с SSJ 100.