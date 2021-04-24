Ростех анонсировал создание ещё одной вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/70639d82-a4f7-11eb-aaae-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ростех объявил о намерении к следующему году зарегистрировать вакцину от коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Я надеюсь, что к концу года — в начале следующего мы сможем уже зарегистрировать, — отметил он.

По его словам, вакцина будет однофазной и будет защищать одновременно от гриппа и COVID-19. Ожидается, что однофазность новой вакцины снизит инъекционную нагрузку на пациентов.

Ранее сообщалось, что на данный момент в мире сделали почти 1 млрд прививок от коронавирусной инфекции. Указанный порог человечество должно перешагнуть в эти выходные.

По сведениям на четверг, 22 апреля, в мире было сделано 966 млн прививок. К сегодняшнему дню темпы вакцинации в масштабах планеты составляют 16 млн прививок в день. Соответственно, отметка в миллиард за выходные будет преодолена.