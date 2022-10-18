Рост спроса на 960%: россияне стали массово скупать наборы для выживания Аналитик Ермолаев сообщил о рекордных продажах в маркетплейсах наборов для выживания

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После объявления частичной мобилизации в России интернет-магазины фиксируют рекордные продажи огнива, сухих пайков, компасов, мясных консервов и других необычных товаров, входящих в наборы для выживания в экстремальных условиях, сообщил НСН СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев.

По словам специалиста, на фоне мобилизационных мероприятий продажи огнива в России выросли на 960%, сухпайков — на 468%, консервов — на 205%, компасов — на 400%.

Образуются новые тренды, которые для этого времени года обычно не так актуальны. Например, у нас зафиксирован рост продаж огнива, при среднесуточном обороте в 39 тысяч рублей было зафиксировано пиковое значение в 418 тысяч рублей, то есть, это рост на 960%. Также выросли сухие пайки по такой же схеме на 468%, компасы, бинты, свистки, мясные консервы, ножи складные, получается набор выживальщика, — рассказал Ермолаев.

Ранее мобилизованные россияне стали массово жаловаться на качество китайских жгутов Meridian, которые покупают перед отправкой в воинские части. По словам пользователей, жгуты не останавливают кровотечение и вызывают быстрый некроз тканей рук и ног.