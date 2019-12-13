https://static.news.ru/photo/1d367b90-1ced-11ea-bc68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 2013 по 2018 год среднестатистический российский мужчина на 12,3% сократил в своём рационе сладости, до 27,2 кг в год. Однако этот объём всё равно превышает количество кондитерских изделий, которые потребляют женщины, — 23,3 кг, выяснил NEWS.ru, ознакомившись с соответствующими материалами Росстата.

Социологи провели анализ среднегодового потребления россиянами сахара, в том числе кондитерских изделий.

Федеральная служба государственной статистики с 2013 по 2018 год проводила исследование, основанное на самооценке достаточности питания в домохозяйствах. Росстат опросил порядка 100 тыс. респондентов всех возрастов, проживающих в 45 тыс. домохозяйств. Россияне отвечали на вопросы об образе жизни, характере питания и обычном рационе.

Ранее главное статистическое ведомство страны сообщало о крайне тяжёлой ситуации в семьях, имеющих двух детей. Более четверти из них живут за чертой бедности.