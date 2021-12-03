Росстат: в октябре в России умерли более 58 тысяч пациентов с коронавирусом

Коронавирус в России в октябре 2021 года стал основной причиной смерти 58 822 человек. Эта же инфекция могла стать основной причиной смерти ещё в 9912 случаях, предполагают врачи, однако нужны дополнительные исследования для подтверждения. Это следует из данных Росстата.

Также COVID-19 вызвал смертельные осложнения других болезней у 1141 человека, а ещё в 5018 случаях он был сопутствующим заболеванием, которое не повлияло на летальный исход.

В ведомстве уточнили статистику за сентябрь. Тогда коронавирус был основной причиной смерти 40 172 человек (с подтверждённым или предполагаемым COVID-19). Инфекция вызвала критические осложнения у 979 человек, а в 3570 случаях не была главной причиной летального исхода.

По всем упомянутым Росстатом категориям с начала 2021 года в России умерли от коронавируса более 370 000 человек. В 2020 году этот показатель составил 144 691 человек, или 6,8% от общего числа умерших.

Ранее стало известно, что рост смертности в октябре 2021 года составил 20,3% по сравнению с октябрём прошлого года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В ноябре, согласно оперативным данным, смертность выросла на 3,4% по отношению к октябрю. При этом в январе — октябре текущего года смертность выросла на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Смертность от других заболеваний снизилась на 6,2%.