Росстат сообщил о сокращении на треть смертности от COVID-19 в феврале

https://static.news.ru/photo/0e07fa88-93eb-11eb-b8d3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В феврале 2021 года умерли 24 369 человек с коронавирусом, сто на 35,7% меньше, чем в январе. Об этом сообщили в Росстате.

При этом Росстат выделил четыре группы смертей граждан с диагностированным COVID-19. У большинства (14 171 человек) заражение COVID-19 указано как основная причина смерти (снижение по сравнению с январём на 37,7%). Ещё у 2405 умерших COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но необходимы дополнительные исследования (снижение на 48,9%). При этом у 1954 умерших COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но способствовал появлению осложнений (снижение на 16,4%), сообщает «Коммерсант».

Также у 5839 умерших COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но не повлиял на смерть (снижение на 27,8%).

При этом в феврале умерли 172,7 тысячи человек. Тогда как в январе умерли 219,8 тысяч человек. Естественная убыль населения в январе—феврале 2021 года увеличилась на 183,7 тыс.— это на 103,6 тыс. больше, чем годом ранее.

Как писал NEWS.ru, максимальное за всю историю российского сектора услуг падение, отмеченное в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и экономического кризиса, не затронуло две сферы — ритуальные услуги и почтово-курьерские сервисы.

Рост доходов от ритуальных услуг объясняется достаточно просто — высокой смертностью, которая в 2020 году, по данным Росстата, увеличилась на 18% и достигла 2,124 млн человек. При этом в погребальной сфере даже зафиксирован рост в 3,8%, тогда как услуги почты и курьеров прибавили только 3,6%.