Официальные доходы похоронного бизнеса растут быстрее инфляции, но медленнее смертности, следует из данных Росстата. Оборот рынка увеличился в 2021 году на 12,5%, до 80,4 млрд рублей, показав самый мощный рост за семь лет. Эксперты полагают, что на самом деле доходы выросли на 30–50%, а разницу объясняют активизацией перехода похоронного бизнеса в теневой сектор, пишет «Коммерсант».

Уточняется, что динамика оборота рынка ритуальных услуг оказалась ниже прироста уровня смертности, составившего в 2021 году 15,1%, до 2,44 млн человек. По словам участников рынка, дисбаланс связан со стремлением россиян экономить на погребении. Самый большой рост рынка произошёл в Подмосковье, где в 2021 году общая выручка ритуальных компаний выросла на 53%, до 6,3 млрд рублей.

В столичной похоронной службе «ЮОО ВОИ Вектор» отмечают, что цены за участок на кладбище в Подмосковье заметно ниже, как и стоимость ритуальных услуг, тогда как на кладбищах Москвы хоронят в основном в семейных могилах. Кроме того, в регионе больше игроков отображают выручку официально, тогда как в Москве основная часть доходов «приходится на приём агентами неучтённых наличных».

Член комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Национального совета при президенте РФ Антон Авдеев полагает, что в Подмосковье только «продолжается обеление рынка, которое в столице закончилось чуть раньше». Директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева отмечает, что дальнейшему росту официального оборота отрасли и обелению рынка будет способствовать принятие рассматривающегося сейчас закона о похоронном деле.

Законопроект о похоронном деле был внесён 10 февраля в экспертный совет фракции «Единая Россия». Он предполагает госрегулирование стоимости основных ритуальных услуг по регионам. На сегодня цены в этой сфере не регулируются и на рынке работает множество частных компаний, которые баснословно завышают цены.

В случае принятия нового закона ритуальные агентства начнут получать специальные разрешения на работу, после чего их будут заносить в специальный реестр с указанием услуг и цен. Государством же будет устанавливаться предельная стоимость гарантированных услуг по погребению. Предполагается, что предельные цены будут установлены на устройство мест захоронения и уход за ними. Определённый перечень гарантированных услуг будет оказываться населению бесплатно.