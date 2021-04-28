В Росстате рассказали, когда смертность вернётся на допандемийный уровень

https://static.news.ru/photo/404645c6-a819-11eb-9030-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смертность в России уже к маю сократится до уровня, который имел место до пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мнение замглавы Росстата Павла Смелова.

По его словам, снижение этого показателя наблюдается уже сейчас.

Надеемся, что в апреле-мае выйдем на уровень 2019 года по смертности, уже не будет превышения, — сказал Смелов.

Он уточнил, что ведомство получает данные «в режиме онлайн с небольшой задержкой в несколько дней». По итогам апреля уже понятно, что превышение смертности если и будет, то лишь на 1-2% по сравнению с апрелем 2019 года, рассказал замглавы Росстата.

Смелов добавил, что официальная статистика по смертности за март будет опубликована в ближайшие дни.

Ранее Министерство здравоохранения сообщило, что ожидаемая продолжительность жизни в России в 2020-м снизилась на 1,84 года. Она составила 71,5 года, в то время как в 2019-м этот показатель составлял 73,34 года. Кроме того, смертность увеличилась на 17,9%, что было обусловлено влиянием пандемии коронавируса.