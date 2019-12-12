https://static.news.ru/photo/694b8cd2-1d06-11ea-a15d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Росстат провёл масштабное исследование, согласно которому около трети доходов граждане РФ тратят на продукты.

Опрос проводился в мае–июне 2018 года. В нём принимало участие 45 тыс. домохозяйств. 71,3% заявили, что их питание за последний год не изменилось, а 12% считают, что оно улучшилось.

Почти половина хозяйств (51,7%) отметили, что им достаточно той еды, что они получают. А 4,6% признались, что им недостаточно продуктов. Не доедают пенсионеры (7,1%) и многодетные семьи (7,5%).

Как писал NEWS.ru, жители России намерены в этом году потратить меньше денег на праздничный новогодний стол и сосредоточить внимание на покупке других товаров для праздника.