Росстат провёл масштабное исследование, согласно которому около трети доходов граждане РФ тратят на продукты.
Опрос проводился в мае–июне 2018 года. В нём принимало участие 45 тыс. домохозяйств. 71,3% заявили, что их питание за последний год не изменилось, а 12% считают, что оно улучшилось.
Почти половина хозяйств (51,7%) отметили, что им достаточно той еды, что они получают. А 4,6% признались, что им недостаточно продуктов. Не доедают пенсионеры (7,1%) и многодетные семьи (7,5%).
Как писал NEWS.ru, жители России намерены в этом году потратить меньше денег на праздничный новогодний стол и сосредоточить внимание на покупке других товаров для праздника.
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