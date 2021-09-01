Росстат: реальные пенсии в России уже полгода падают

По данным Росстата, пенсии россиян в реальном выражении продолжают снижаться шестой месяц подряд. Снижение в годовом выражении составило 0,1%. Данные опубликованы на официальном портале ведомства.

Хотя в январе 2021 года реальный размер пенсий демонстрировал рост на уровне 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в марте показатель снизился на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%, в июне — на 1,0%, а в июле — на 0,9%. При этом средний размер пенсии увеличился на 5,5% по сравнению с 2020 годом, до 15 802 рублей.

Средний показатель инфляции за 2021 год составил 6,5%. По мнению аналитиков Росстата, она стала главным фактором снижения уровня пенсий в реальном выражении.

Ранее заместитель председателя Союза пенсионеров России Владимир Клоницкий заявил, что пособия не улучшают жизнь пожилых людей, политика должна быть направлена на помощь истинно нуждающимся. Так он прокомментировал предложение властей ввести выплаты для овдовевших пенсионеров в размере 50% пенсии умершего родственника. Клоницкий считает, что никакими деньгами нельзя помочь человеку с душевной раной.