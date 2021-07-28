Реальные доходы россиян впервые выросли с начала пандемии

Во II квартале 2021 года реальные доходы россиян выросли на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в докладе, который опубликовал Росстат.

Реальные располагаемые денежные доходы — это все доходы человека за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. В докладе также уточняется , что спад в первом квартале составил 3,7%. Обычно уровень спада составлял 3,6%.

Помимо этого, Росстат также скорректировал данные по снижению показателя и по итогам прошлого года. Так в 2020 году доходы россиян росли только в первом квартале, а вот во втором квартале произошёл значительный спад — 7,1%.

Минэкономразвития прогнозирует рост реальных располагаемых доходов в 2021 году на уровне трёх процентов.

Ранее директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях заявил, что доверчивые россияне часто сами становятся участниками финансовых пирамид. Их ущерб в месяц может доходить до 50 млн рублей, отметил эксперт.