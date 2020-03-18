https://static.news.ru/photo/6abfc198-68f9-11ea-bb3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Наибольшее количество страдающих от ожирения детей в России проживает на территории Санкт-Петербурга. В городе на Неве проблема лишнего веса актуальная для 13 050 юных россиян. Данные сведения огласили сотрудники Росстата по итогам проведённого исследования.

На втором месте в списке регионов с наибольшим количеством полных детей находится Москва. В столице с лишним весом живут 12 526 ребят. Далее идут Ростовская (12 628), Московская (11 779) и Самарская (11 149) области соответственно.

Среди мальчиков в возрасте 14–18 лет избыточный вес, включая ожирение и выраженное ожирение, наблюдался у 22,2%, у девочек того же возраста — 13,2%. Среди детей в возрасте 3–13 лет — у 47,5%, — приводит «Ридус» сообщение Росстата.

Самые полные подростки, как подчеркнули эксперты, проживают в Омской области. Там зарегистрировано 12 863 случая ожирения среди детей в возрасте от 15 до 17 лет.

Как ранее писалNEWS.ru, у людей, которые страдают ожирением, повышен риск развития сахарного диабета, гипертонии, рака и болезней суставов. Об этом напомнила диетолог Марина Копытько.