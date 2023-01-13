Росстат раскрыл данные по естественной убыли населения России Росстат: естественная убыль населения России за 11 месяцев составила 543,4 тысячи человек

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Естественная убыль населения России в период с января по ноябрь 2022 года составила 543,4 тысячи человек, этот показатель в 1,74 раза ниже, чем за такой же период в 2021 году, следует из данных опубликованным Росстатом. В релизе указывается, что за 11 месяцев 2022 года родились 1,197 млн младенцев, а умерло 1,741 млн человек.

Естественная убыль составила 543 тысяч 401 человек, что ниже аналогичного показателя за январь — ноябрь 2021 года в 1,74 раза, — говорится с сообщении ведомства.

Ранее Росстат обнародовал обновленные данные Всероссийской переписи населения 2021 года (ВПН-2021), согласно которым соотношение народов России изменилось, сравнительно с данными за 2011 год.

Высокая рождаемость приходится на народы Северного Кавказа и крупные сибирские этносы, в то время как население финно-угорских наций или коренных малочисленных групп наоборот сократилось.

В десятку наиболее крупных народов помимо русских вошли в порядке убывания: татары, чеченцы, башкиры, чуваши, аварцы, армяне, украинцы, даргинцы и казахи.

Численность по сравнению с 2010 годом сократили семь народов: украинцы (-54,15%), чуваши (-25,68%), армяне (-19,98%), татары (-11,24%), казахи (-8,61%) и башкиры (-0,8).