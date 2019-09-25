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Росстат призвал журналистов анализировать уже случившиеся увольнения. Данные о возможном сокращении 51,6 тысячи человек в ведомстве назвали прогнозом.

В пресс-службе отметили, что в действительности, далеко не все предприятия прибегают к увольнениям. Приведённые в прогнозе цифры составляют менее 0,1% от всех работающих россиян, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Росстат подсчитал количество граждан, которые могут лишиться своих рабочих мест в связи с планируемыми сокращениями или ликвидацией компаний. В общей же сложности работу рискуют потерять почти 52 тысячи человек.