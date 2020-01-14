Росстат запустил конкурс по выбору талисмана Всероссийской переписи населения (ВПН), которая будет проводиться в 2020 году.
К участию в нём допускаются лица в возрасте от 18 лет. Свои работы они могут присылать до 10 февраля. На следующий день на сайте ВПН-2020 стартует голосование по выбору талисмана. Отдать свой голос за понравившийся вариант сможет любой зарегистрированный пользователь. После этого работы, вышедшие в финал, оценят специалисты. Итоги конкурса будут подведены не позднее 28 февраля.
Победитель получит денежный приз. Талисман, занявший первое место, будет размещаться на информационных материалах ВПН-2020, её страницах в Интернете, на телевидении, а также использоваться в массовых мероприятиях,
Всероссийская перепись населения будет проводиться с 1 по 31 октября. Как ранее писал NEWS.ru, участие в ней – исключительно добровольное. Граждан, решивших отказаться от предоставления информации, не будут подвергать административному наказанию.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен