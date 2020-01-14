https://static.news.ru/photo/6438e4d6-36b7-11ea-b31d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Росстат запустил конкурс по выбору талисмана Всероссийской переписи населения (ВПН), которая будет проводиться в 2020 году.

К участию в нём допускаются лица в возрасте от 18 лет. Свои работы они могут присылать до 10 февраля. На следующий день на сайте ВПН-2020 стартует голосование по выбору талисмана. Отдать свой голос за понравившийся вариант сможет любой зарегистрированный пользователь. После этого работы, вышедшие в финал, оценят специалисты. Итоги конкурса будут подведены не позднее 28 февраля.

Победитель получит денежный приз. Талисман, занявший первое место, будет размещаться на информационных материалах ВПН-2020, её страницах в Интернете, на телевидении, а также использоваться в массовых мероприятиях, сообщается на сайте Росстата.

Всероссийская перепись населения будет проводиться с 1 по 31 октября. Как ранее писал NEWS.ru, участие в ней – исключительно добровольное. Граждан, решивших отказаться от предоставления информации, не будут подвергать административному наказанию.