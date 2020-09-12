Росстат посчитал частных детективов в РФ

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Федеральная служба государственной статистики (Росстат) собрала информацию по действующим в РФ частным детективам и детективным агентствам.

Эти данные попали в распоряжение «Ридуса». На 1 января 2020 года Росстат насчитал 615 индивидуальных предпринимателей, которые обозначили свою сферу как «деятельность по расследованию», и 63 юридических лица с аналогичным статусом.

Больше всего частных детективов в Москве (132), Московской области (77), Санкт-Петербурге (61),Татарстане (25) и Самарской области (19). По числу детективных агентств также с большим отрывом лидирует столица (24). В занявших второе и третье место по этому показателю Санкт-Петербурге и Ростовской области четыре и три занимающихся расследованиями юридических лица соответственно.

Федеральный закон «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» запрещает частных детективам и агентствам проводить оперативно-розыскные мероприятия — это прерогатива правоохранительных органов и спецслужб.

Ранее NEWS.ru приводил данные Росстата по среднему возрасту, в котором совершают самоубийства. Как оказалось, чаще всего на суицид в РФ идут люди старше 85 лет.