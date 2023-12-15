Росстат обновил данные по естественной убыли населения Росстат: естественная убыль населения России сократилась на 21,3% в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Естественная убыль населения России за январь — ноябрь 2023 года сократилась на 21,3% по сравнению с прошлым годом, говорится на сайте ведомства. Так, за указанный период убыль составила чуть более 394 тысяч человек.

За 10 месяцев 2023 года родились 1 млн 59 тысяч 686 младенцев, умерли 1 млн 454 тысяч 325 человек, зарегистрированы 800 тысяч 367 браков и 566 тысяч 777 разводов. Естественная убыль составила 394 тысячи 639 человек, что на 21,33% меньше, чем за январь — октябрь 2022 года, — указал Росстат.

Также, по данным ведомства, смертность сократилась на 8,7%, а рождаемость — на 3%. Кроме того, смертность младенцев упала на 11,2%.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что продолжительность жизни в России в последние годы растет. По словам главы государства, в 2023 году показатель продолжительности жизни должен вырасти до 74 лет. Российский лидер отметил, что достичь такой средней продолжительности жизни в стране удается благодаря ответственной работе правительства и медицинских учреждений. Путин подчеркивал, что это рекордный показатель.

Вместе с тем зампред комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов выразил мнение, что мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин из-за вредных привычек и нервного напряжения. Он добавил, что сильный пол до последнего не обращается к врачам, терпит и, в частности, игнорирует диспансеризацию.