Росстат не зафиксировал снижение оборота общепита из-за QR-кодов

В июле 2021 года, когда в обиход вошли QR-коды, оборот общественного питания в Москве достиг 31,9 млрд руб. Этот показатель на треть больше уровня прошлого года, следует из данных Росстата, которые приводит РБК.

В частности, оборот общепита в июле 2021 года превысил показатели за аналогичный период 2019 и 2020 годов — 31 млрд рублей и 23,3 млрд рублей соответственно. Представитель Росстата отметил, что такие цифры объясняются продолжением работы общепитов в формате «навынос» и использованием доставки. Таким образом, введение QR-кодов не сказалось на доходах.

Кроме того, повлиять на ситуацию в целом могло повышение цен и значительное обеление отрасли, считает бизнес-омбудсмен по малому и среднему предпринимательству Анастасия Татулова. Она отметила, что QR-коды по-разному повлияли на общепит в зависимости от сегмента — у одних выручка выросла, а у других сильно упала.

Ранее экономист и сотрудник Математического института имени В. А. Стеклова Татьяна Куликова выразила мнение, что уровень поддержки малого и среднего бизнеса в России и Европе несопоставим по размерам и значимости для предприятий.