Росстат назвал регион, который почти вымрет через 20 лет Московская область станет лидером по естественной убыли населения до 2045 года

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Лидерами среди российских регионов по абсолютному показателю естественной убыли населения в период до 2045 года будут Москва и Московская область, однако число жителей региона не снизится из-за миграции, сообщает РБК. Согласно данным Росстата, по показателю естественного прироста на первом месте будут Чечня и Дагестан.

В относительных величинах (в расчете на 1 тыс. жителей) список по убыли населения будет другим: в лидерах окажутся регионы с невысоким числом жителей — Смоленская и Тамбовские области, Карелия и Мордовия. По приросту населения по этой шкале лидер останется прежним — Чечня.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему в стране проблема с демографией. По ее словам, нужно вернуть ясли как в СССР, в которые можно было отдавать детей с двухнедельного возраста, тогда женщинам будет гораздо проще вписать материнство в свою жизнь и работу. Симоньян добавила, что сейчас далеко не каждая россиянка готова «вычеркнуть» из своей карьеры несколько лет жизни, чтобы родить ребенка.

До этого глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что даже полный запрет абортов не приведет к росту рождаемости в России. По его мнению, следует избегать «хаотичных мер» в попытках улучшить демографическую ситуацию, поскольку такие попытки повысить показатели только ухудшают атмосферу в обществе.