Росстат назвал продукты, которые подорожали в мае больше всего

https://static.news.ru/photo/756209f2-9c71-11ea-a3bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Росстат сообщил, что в мае 2021 года больше всего в розничных магазинах подорожала свёкла. Рост цены зафиксирован на отметке в 35,3%. В тройке лидеров также капуста белокочанная (+25,2%) и марковь (+18,8%).

В мае прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на картофель — 15,4%, лимоны — 12,8%, лук репчатый — 11,3%, — также указано в отчёте, опубликованном на сайте ведомства.

Дешевле стали помидоры (-8,3%), огурцы (-7,9%), куриные яйца (-6,8%).

В Минсельхозе по этому поводу сообщили, что коррекция цен на овощи произойдёт стандартно после сбора урожая. Резкий рост цен в мае обусловлен сезонным фактором и является нормальным, добавили в ведомстве.

Сохранению стабильного уровня цен на овощи открытого грунта и картофель, в том числе, будет способствовать расширение посевных площадей в 2021 году, сказано в комментарии Минсельхоза агентству ТАСС.

Меры по ограничению экспорта продуктов питания продолжат действовать в России. Об этом ранее заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.