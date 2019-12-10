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В России отмечается крайне тяжёлая ситуация с социальным положением семей, в которых воспитываются два ребёнка. Более четверти из них живут за чертой бедности. Данный показатель в 2 раза выше у семей с тремя и более детьми. Об этом 10 декабря заявил заместитель главы Росстата Константин Лайкам.

По его словам, более 80% бедных — это семьи с детьми.

В семьях с двумя детьми уровень бедности в России составляет 24%, а в семьях с тремя и более детьми — более 52%, — приводит слова Лайкама ТАСС.

Замглавы Росстата подчеркнул, что необходимо помнить о дифференциации общего неравенства. Например, в городах показатель бедности (то есть доля населения, имеющего ежемесячный доход ниже прожиточного минимума) равен 8%, а в сёлах — почти 25%. Общий уровень по России — 12,4%.

Ранее NEWS.ru передавал, что экономисты определили критерии действительно бедных россиян, а не тех, кто себя таковыми считает. И те, и другие, как правило, относятся к разным группам населения.

Объективно бедными считаются те, кто проживает в домохозяйстве с доходом менее 7,5 тыс. рублей. К такому выводу пришла автор исследования — эксперт ВШЭ Екатерина Слободенюк.