Россотрудничество эпохи Натальи Поклонской

Президент России Владимир Путин 2 февраля подписал распоряжение о назначении экс-прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Натальи Поклонской заместителем главы Россотрудничества. Но, как говорится, ещё не успели высохнуть чернила под этим документом, а в информационное пространство была вброшена новая сенсационная весть: мол, в ближайшие полгода Евгений Примаков — младший покинет свой руководящий кабинет и отправится куда-нибудь послом. Может, на те же острова Кабо-Вере, куда не долетела сама Наталья Владимировна. А Поклонская сядет в кресло шефа Россотрудничества.

Понятно, что такой вброс ещё больше подогрел интерес к новому назначению. Тем более что и двусмысленная фраза пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что обязанности Поклонской пока не определены, позволяет предполагать, что её нынешнее положение в «конторе» временное.

Между тем в очередной раз карьерные зигзаги Поклонской не только оживили наш политический ландшафт, но и вернули в повестку само Россотрудничество, о котором большинству наших, даже интересующихся политикой соотечественников известно только то, что такое ведомство существует.

Более того, что при Элеоноре Митрофановой, родной сестре беглого депутата Алексея Митрофанова, что при Евгении Примакове Россотрудничество, призванное поддерживать наших соотечественников в разных уголках мира и продвигать российскую «мягкую силу», так ничем особо не отличилось, явив в лучшем случае креатив с балалайками и матрёшками уровня позднего Советского Союза.

И если коллеги и вспоминали об этом агентстве, поглощающем немалые бюджетные средства, то исключительно, чтобы удивиться очередной тамошней пропагандистской инновации. Поскольку Россотрудничество то проведёт поэтический конкурс имени Тараса Шевченко, кумира украинских националистов, призывавшего украинок: «Кохайтесь, та не с москалямi, бо москалi — чужi люди». Или же примется бороться за права женщин — не поверите — в Зимбабве.

Наталья Поклонская пресс-служба нижней палаты парламента/АГН

Приход же в агентство Поклонской, с одной стороны, встроит её в государственную структуру и лишит свободы непредсказуемого политического манёвра, которая могла бы подтолкнуть крымскую пассионарию к весьма экзотическим для современной России действиям и высказываниям. А Наталья Владимировна умеет оставаться в информационном поле. Тем более что по-настоящему узнаваемых женщин в нашей политике можно по пальцам пересчитать.

Кто не помнит не только её оппозицию пенсионной реформе, но и уверения в мироточивости бюста Николая II, с портретом которого она смело выходила даже в рядах «Бессмертного полка». А фигура этого государя-страстотерпца вновь становится актуальной в свете не только новых генетических исследований, но явного нажима на компартию, которой волей-неволей приходится нести моральную ответственность за деяния своих большевистских основоположников.

Но с другой стороны, медийная фигура Поклонской, умеющей концентрировать на себе внимание СМИ, может прибавить Россотрудничеству и авторитета, и информационных возможностей, поскольку за её действиями на новом поприще будут внимательно следить и классические издания, и Telegram-каналы. А это простор хотя бы для продвижения громадья планов.

К слову, о нашей «мягкой силе». Речь сейчас идёт о выделении грантов создателям компьютерных игр, которые могли бы в стиле завоевавшей мир World of Tanкs креативить на темы сражений Великой Отечественной войны. Так что и у Россотрудничества может, наконец, появиться новая ударная и современная сфера деятельности. А может, Поклонская предложит сыграть в спасение царской семьи?