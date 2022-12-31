Россию призвали не уповать на дружественные страны Директор института РАН Бахтизин призвал власти не уповать на дружественные страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук (РАН) Альберт Бахтизин заявил, что России не стоит уповать на дружественные страны. В разговоре с РИА Новости он объяснил свою позицию тем, что у РФ есть свои ресурсы и потенциал для развития.

Не надо так много уповать сегодня на дружественные страны. Что они нам помогут <...> Ведь вся их дружба, по сути, условна. Каждый, прежде всего, думает о своих интересах. Я бы все эти страны определил, скорее, как не враждующие с Россией, — сказал Бахтизин.

Эксперт добавил, что в отношениях между государствами, как и в человеческом социуме, дружить предпочитают с сильными, поэтому РФ необходимо стать сильной за счет внутренних возможностей и резервов.

Бахтизин напомнил, что Россия без существенных последствий рассталась с более чем $300 млрд — это резервы, которые оказались заморожены Западом. Кроме того, по словам эксперта, в недрах страны вся таблица Менделеева, Россия обладает самыми большими запасами пресной воды, огромными сельхозугодиями и лесными массивами. Бахтизин полагает, что при грамотном управлении всем этим государство может быть совершенно независимым.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что подавляющее большинство стран мира, в том числе и партнеры РФ по БРИКС, ШОС и ОДКБ, не присоединились к антироссийским санкциям и продолжают развивать сотрудничество с Москвой. По его словам, в число дружественных России государств вошли страны Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.