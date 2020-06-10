Общество

Россию после аномальной жары ждёт «арктическое вторжение»

13:58, 10 июня 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Не успевших насладиться солнечной и жаркой погодой россиян ждёт существенное снижение температуры воздуха. Холодный фронт уже начал проникать с Северного Ледовитого океана. Об этом рассказали синоптики.

Вместе с похолоданием «арктическое вторжение» принесёт и пасмурную погоду. Облака закроют территорию от устья Оби и Енисея до балтийского побережья. Потоки холодного воздуха при этом начнут пробираться в глубь России.

В субботу, как сообщает портал «Метеовести», температура воздуха не превысит 20 градусов, а похолодание не затронет только юг страны, да и то лишь самые крайние его регионы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт - Петербурге прошёл град размером с небольшую картошку. 

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