Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что ни один вопрос в борьбе с терроризмом не может решиться без участия России.
В мире творится полная вакханалия, и террористы этим охотно пользуются. Поэтому до тех пор, пока между странами не будут преодолены политические разногласия, ничего не изменится, — передаёт слова Гончарова «ПолитЭксперт».
Он также привёл в пример Сирию, отметив, что террористы давно образовали бы на территории страны своё государство, если бы Россия не помешала им.
Как ранее писал News.ru, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал исследование, приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.