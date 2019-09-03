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Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что ни один вопрос в борьбе с терроризмом не может решиться без участия России.

В мире творится полная вакханалия, и террористы этим охотно пользуются. Поэтому до тех пор, пока между странами не будут преодолены политические разногласия, ничего не изменится, — передаёт слова Гончарова « ПолитЭксперт ».

Он также привёл в пример Сирию, отметив, что террористы давно образовали бы на территории страны своё государство, если бы Россия не помешала им.