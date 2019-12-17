Директор Научно-исследовательского и проектного института территориального развития и транспортной инфраструктуры (НИПИ ТРТИ) Светлана Воронцова анонсировала появление велодорожек, которые соединят Россию и Финляндию.
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По озвученному директором НИПИ ТРТИ прогнозу, пользоваться велодорожками между Россией и Финляндией будут около 40 тысяч человек в год. Предполагается, что проект «оживит туристический бизнес».
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что самым дерзким поступком в его жизни была езда на велосипеде по тротуару, писал NEWS.ru.
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