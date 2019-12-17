https://static.news.ru/photo/c9938dd4-20d9-11ea-abe8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Научно-исследовательского и проектного института территориального развития и транспортной инфраструктуры (НИПИ ТРТИ) Светлана Воронцова анонсировала появление велодорожек, которые соединят Россию и Финляндию.

Как передаёт «ПолитЭксперт», велосипедное сообщение будет осуществляться через пункты пропуска Торфяновка, Брусничное и Светогорск. Воронцова рассказала, что на строительство первого маршрута от Светогорска до Иматры уже выделены средства и в 2020 году проект должен быть реализован.

По озвученному директором НИПИ ТРТИ прогнозу, пользоваться велодорожками между Россией и Финляндией будут около 40 тысяч человек в год. Предполагается, что проект «оживит туристический бизнес».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что самым дерзким поступком в его жизни была езда на велосипеде по тротуару, писал NEWS.ru.