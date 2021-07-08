Россиянок призвали вместо абортов обратиться в церковь

Женщинам, которые оказались в трудной ситуации выбора между сохранением ребёнка и абортом, посоветовали обратиться в кризисные центры Русской православной церкви (РПЦ). Как пишут РИА Новости, с таким заявлением выступила руководитель направления защиты материнства синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Мария Студеникина.

В последние годы институт семьи переживает кризис​​​. И церковь делает всё возможное, чтобы помочь людям: каждая женщина, которая стоит перед выбором — сохранить беременность либо совершить аборт, может рассчитывать на нашу поддержку, — сказала она.

Среди мер, которые предлагает церковь, — бесплатное проживание в кризисном центре, гуманитарная, психологическая и юридическая помощь. С 2015 года в женских консультациях и различных медучреждениях работает программа консультирования и помощи беременным женщинам и мамам с детьми.

Если в поликлиниках нет специалистов от государства, там работают специалисты НКО. За эти годы за помощью обратились 96 тысяч женщин, из них 14,5 тысячи не стали делать аборт, получив всю необходимую помощь.

Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что в РПЦ не считают изнасилование основанием для аборта.