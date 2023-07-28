Минобороны РФ и мэр Сергей Собянин сообщили о сбитом в Москве беспилотнике Вооруженных сил Украины (ВСУ). За последние сутки дроны прилетали в Курскую область и Крым, обстрелам подвергались Белгородчина и ДНР. Власти Запорожской области сообщили о ракетных ударах кассетными боеприпасами. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.
Украинский дрон атаковал Новую Москву
Рано утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 28 июля была предотвращена попытка атаки украинского беспилотника. Он был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет, добавил столичный градоначальник. В Минобороны РФ рассказали, что сбили украинский беспилотник средствами ПВО.
Позднее Telegram-канал SHOT опубликовал фото обломков БПЛА. По его данным, дрон сбили 28 июля около 03:30 в поселке Птичное Троицкого административного округа Новой Москвы.
«Тип БПЛА пока не установлен, нес ли он заряд — неизвестно», — говорится в сообщении.
Под Шебекино ранило человека
Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, 27 июля атакам подверглись несколько населенных пунктов региона.
В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено семь артиллерийских снарядов, с украинского БПЛА сброшены три гранаты. В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка — установлено пять прилетов. В Валуйском городском округе четыре прилета зафиксировано в окрестностях села Вериговка. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 15 минометных снарядов. В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попали окраины сел Мокрая Орловка и Сподарюшино. Там зафиксировано четыре и два прилета соответственно. Пять артиллерийских снарядов прилетели на окраину села Колотиловка Краснояружского района. Во всех этих случаях, по словам Гладкова, обошлось без пострадавших и разрушений.
В Шебекинском городском округе из миномета обстрелян поселок Красное. Там мужчина получил осколочное ранение ноги и был госпитализирован, а после оказания помощи отправлен на амбулаторное лечение. Помимо этого, снарядными осколками поврежден комбайн.
По селу Терезовка Шебекинского округа выпущено шесть минометных снарядов, по хутору Панков — пять, по селу Новая Таволжанка и поселку Ленинский — по два, по селу Белянка — три танковых снаряда. Семь снарядов из минометов попали в многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Шебекино». В результате обстрелов в данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет, добавил Гладков.
Курскую область обстреляли и ударили БПЛА
По данным Telegram-канала SHOT, вечером 27 июля ВСУ обстреляли МАПП «Суджа», который расположен примерно в 100 метрах от российско-украинской границы. По нему выпустили три снаряда калибра 122 мм. Пострадавших и разрушений нет.
Помимо этого, как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, 27 июля был обстрелян хутор Олешня в Суджанском районе.
«Отмечено три прилета, в результате одного из них поврежден сарай, осколками выбиты окна в доме. Никто из жителей не пострадал. Владельцу будет оказана помощь в восстановлении жилища», — сказано в Telegram-канале курского губернатора.
Telegram-канал Baza также сообщает, что накануне средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Курской области были перехвачены три беспилотника.
«Три беспилотника были обнаружены курскими пограничниками в Рыльском районе области утром 27 июля. <...> Два из них взорвались в воздухе при посадке, ещё один был посажен. На нем был обнаружен неустановленный боеприпас, который позже был уничтожен военными», — говорится в публикации.
Telegram-канал SHOT обнародовал снимки сбитых под Курском украинских дронов. Он уточнил, что их перехватили 27 июля около 11 утра на хуторе Красный Пахарь.
Сколько дронов упало в Крыму
На севере Крымского полуострова возле железнодорожных путей рухнул беспилотник. Как пишет Telegram-канал Mash, предположительно, это был Mugin-5 Pro.
«Его нашли на девятом километре перегона между Джанкоем и Богемкой. Примерно в километровой отдаленности от села Калиновка Джанкойского района. Дрон ликвидировали на месте обнаружения. Обломки и микросхемы отправлены на экспертизу», — говорится в сообщении.
Как уточняет SHOT, беспилотник упал в поле рядом с железнодорожным перегоном, пострадавших и разрушений нет. На движении поездов инцидент не сказался.
По данным канала, обломки беспилотника ВСУ, предположительно Mugin-5 Pro, вынесло на берег рядом с курортным поселком Штормовое на западе Крыма.
«По нашей информации, крыло БПЛА обнаружили в районе посёлка Штормовое накануне во втором часу дня. Прибывшие на место специалисты оцепили территорию, изучили находку и отправили на экспертизу. Никто не пострадал, разрушений нет», — сказано в публикации.
Дети пострадали под обстрелом в Донецке
В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 44 факта ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 98).
Центр сообщает, что в Донецке девять человек получили ранения, в их числе двое несовершеннолетних 2006 и 2008 годов рождения. Также в трех районах города повреждены 17 жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры. Помимо Донецка под обстрелами оказались Горловка, Макеевка и Ясиноватский район.
На Донецком направлении ВСУ совершили 38 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, на Горловском — пять обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм, на Ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 мм. Всего выпущено 189 различных боеприпасов.
В Запорожской области погибла женщина
Как сообщает врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, в результате ракетных ударов кассетными боеприпасами по частному сектору города Токмака погибла женщина, еще один местный житель получил ранения и попал в больницу.
«Также было повреждение газовой трубы, оперативные службы перекрыли газоснабжение, бригады продолжают ремонт. Обстановка остается напряженной», — констатирует российский чиновник.
По его словам, всего было выпущено три снаряда, второй был сбит ПВО, третий не разорвался.
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