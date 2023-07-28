Россиянку убило взрывом кассетной бомбы: как ВСУ атакуют РФ 28 июля В Москве сбили БПЛА, Запорожье обстреляли кассетными боеприпасами

Фото: МО Украины

Минобороны РФ и мэр Сергей Собянин сообщили о сбитом в Москве беспилотнике Вооруженных сил Украины (ВСУ). За последние сутки дроны прилетали в Курскую область и Крым, обстрелам подвергались Белгородчина и ДНР. Власти Запорожской области сообщили о ракетных ударах кассетными боеприпасами. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Украинский дрон атаковал Новую Москву

Рано утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 28 июля была предотвращена попытка атаки украинского беспилотника. Он был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет, добавил столичный градоначальник. В Минобороны РФ рассказали, что сбили украинский беспилотник средствами ПВО.

Позднее Telegram-канал SHOT опубликовал фото обломков БПЛА. По его данным, дрон сбили 28 июля около 03:30 в поселке Птичное Троицкого административного округа Новой Москвы.

«Тип БПЛА пока не установлен, нес ли он заряд — неизвестно», — говорится в сообщении.

Под Шебекино ранило человека

Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, 27 июля атакам подверглись несколько населенных пунктов региона.

В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено семь артиллерийских снарядов, с украинского БПЛА сброшены три гранаты. В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка — установлено пять прилетов. В Валуйском городском округе четыре прилета зафиксировано в окрестностях села Вериговка. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 15 минометных снарядов. В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попали окраины сел Мокрая Орловка и Сподарюшино. Там зафиксировано четыре и два прилета соответственно. Пять артиллерийских снарядов прилетели на окраину села Колотиловка Краснояружского района. Во всех этих случаях, по словам Гладкова, обошлось без пострадавших и разрушений.

В Шебекинском городском округе из миномета обстрелян поселок Красное. Там мужчина получил осколочное ранение ноги и был госпитализирован, а после оказания помощи отправлен на амбулаторное лечение. Помимо этого, снарядными осколками поврежден комбайн.

По селу Терезовка Шебекинского округа выпущено шесть минометных снарядов, по хутору Панков — пять, по селу Новая Таволжанка и поселку Ленинский — по два, по селу Белянка — три танковых снаряда. Семь снарядов из минометов попали в многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Шебекино». В результате обстрелов в данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет, добавил Гладков.

Фото: t.me/vn_zhdanov

Курскую область обстреляли и ударили БПЛА

По данным Telegram-канала SHOT, вечером 27 июля ВСУ обстреляли МАПП «Суджа», который расположен примерно в 100 метрах от российско-украинской границы. По нему выпустили три снаряда калибра 122 мм. Пострадавших и разрушений нет.

Помимо этого, как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, 27 июля был обстрелян хутор Олешня в Суджанском районе.

«Отмечено три прилета, в результате одного из них поврежден сарай, осколками выбиты окна в доме. Никто из жителей не пострадал. Владельцу будет оказана помощь в восстановлении жилища», — сказано в Telegram-канале курского губернатора.

Telegram-канал Baza также сообщает, что накануне средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Курской области были перехвачены три беспилотника.

«Три беспилотника были обнаружены курскими пограничниками в Рыльском районе области утром 27 июля. <...> Два из них взорвались в воздухе при посадке, ещё один был посажен. На нем был обнаружен неустановленный боеприпас, который позже был уничтожен военными», — говорится в публикации.

Telegram-канал SHOT обнародовал снимки сбитых под Курском украинских дронов. Он уточнил, что их перехватили 27 июля около 11 утра на хуторе Красный Пахарь.

Сколько дронов упало в Крыму

На севере Крымского полуострова возле железнодорожных путей рухнул беспилотник. Как пишет Telegram-канал Mash, предположительно, это был Mugin-5 Pro.

«Его нашли на девятом километре перегона между Джанкоем и Богемкой. Примерно в километровой отдаленности от села Калиновка Джанкойского района. Дрон ликвидировали на месте обнаружения. Обломки и микросхемы отправлены на экспертизу», — говорится в сообщении.

Как уточняет SHOT, беспилотник упал в поле рядом с железнодорожным перегоном, пострадавших и разрушений нет. На движении поездов инцидент не сказался.

По данным канала, обломки беспилотника ВСУ, предположительно Mugin-5 Pro, вынесло на берег рядом с курортным поселком Штормовое на западе Крыма.

«По нашей информации, крыло БПЛА обнаружили в районе посёлка Штормовое накануне во втором часу дня. Прибывшие на место специалисты оцепили территорию, изучили находку и отправили на экспертизу. Никто не пострадал, разрушений нет», — сказано в публикации.

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Дети пострадали под обстрелом в Донецке

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 44 факта ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 98).

Центр сообщает, что в Донецке девять человек получили ранения, в их числе двое несовершеннолетних 2006 и 2008 годов рождения. Также в трех районах города повреждены 17 жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры. Помимо Донецка под обстрелами оказались Горловка, Макеевка и Ясиноватский район.

На Донецком направлении ВСУ совершили 38 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, на Горловском — пять обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм, на Ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 мм. Всего выпущено 189 различных боеприпасов.

В Запорожской области погибла женщина

Как сообщает врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, в результате ракетных ударов кассетными боеприпасами по частному сектору города Токмака погибла женщина, еще один местный житель получил ранения и попал в больницу.

«Также было повреждение газовой трубы, оперативные службы перекрыли газоснабжение, бригады продолжают ремонт. Обстановка остается напряженной», — констатирует российский чиновник.

По его словам, всего было выпущено три снаряда, второй был сбит ПВО, третий не разорвался.

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