Россиянку Софью Сапегу могут помиловать до конца 2022 года Адвокат Сапеги: россиянка может выйти на свободу в течение полугода

Фото: instagram.com/sapega_sofia_/Global Look Press

Софья Сапега

Россиянку Софью Сапегу, которая отбывает шестилетний срок в Беларуси по делу об администрировании оппозиционного Telegram-канала, могут помиловать до конца 2022 года, сообщил адвокат семьи Сапеги в интервью Русской службе Би-би-си Антон Гашинский.

Администрация колонии дала положительное заключение по ходатайству Софьи и признала, что ею приняты все меры для обращения за помилованием. Далее его будет рассматривать комиссия по вопросам помилования при президенте, на это может уйти около трех месяцев, — сообщил Гашинский.

Прошение о помиловании президенту Белоруссии Александру Лукашенко Сапега подала через администрацию женской колонии ИК-4 в конце июня.

По указу президента комиссия учитывает мнение администрации колонии, а также характер, тяжесть и степень общественной опасности совершенного преступления, личность осужденного, его поведение, отношение к труду, участие в самодеятельности, срок отбытого наказания, возмещение причиненного вреда и другие обстоятельства.

О решении администрации колонии Сапега рассказала родителям, добавил адвокат девушки со ссылкой на слова матери заключенной.

Ранее Антон Гашинский сообщил, что осужденная в Белоруссии россиянка Софья Сапега не попадает под закон об амнистии, которую власти республики могут провести ко Дню независимости 17 сентября. По его словам, Сапега будет просить Минюст РФ о помощи в переводе в Россию для отбывания наказания.