Россиянку оштрафовали за матерное слово в WhatsApp

Жительницу Казани оштрафовали на тысячу рублей за нецензурное оскорбление в общем чате WhatsApp. Решение о штрафе вынес мировой суд, а Советский районный суд столицы Татарстана его утвердил.
Об этом наказанная женщина
В споре участвовали человек 20. В результате мы перешли в ТСЖ, но были и те, кто хотел остаться с управляющей компанией. Один из них и написал на меня заявление в прокуратуру, — рассказала женщина.
Она пояснила, что оскорбление «из трёх букв» было обращено к мужчине по имени Ленар, который в чате не присутствовал, а его фамилия не упоминалась.
Судья сама сказала: у меня в практике это первое такое дело. Мол, не знала, как быть, и заседание несколько раз откладывалось, — добавила жительница Казани.
Она подчеркнула, что будет обжаловать решение в Верховном суде Татарстана.
Ранее NEWS.ru сообщал, что филолог Михаил Осадчий назвал одним из самых живучих и популярных заблуждений утверждение о том, что в русском языке мат появился после татаро-монгольского ига. По словам проректора по науке Государственного института русского языка им. Пушкина, обсценная лексика существовала на Руси задолго до прихода Золотой Орды, матерные слова тогда были общеупотребительными.