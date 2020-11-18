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Россиянку оштрафовали за матерное слово в WhatsApp

01:41, 18 ноября 2020 30
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жительницу Казани оштрафовали на тысячу рублей за нецензурное оскорбление в общем чате WhatsApp. Решение о штрафе вынес мировой суд, а Советский районный суд столицы Татарстана его утвердил.

Об этом наказанная женщина рассказала изданию «Казанский репортёр». По её словам, мат проскочил в споре, который возник в чате из-за перехода дома от управляющей компании в ТСЖ.

В споре участвовали человек 20. В результате мы перешли в ТСЖ, но были и те, кто хотел остаться с управляющей компанией. Один из них и написал на меня заявление в прокуратуру, — рассказала женщина.

Она пояснила, что оскорбление «из трёх букв» было обращено к мужчине по имени Ленар, который в чате не присутствовал, а его фамилия не упоминалась.

Судья сама сказала: у меня в практике это первое такое дело. Мол, не знала, как быть, и заседание несколько раз откладывалось, — добавила жительница Казани.

Она подчеркнула, что будет обжаловать решение в Верховном суде Татарстана.

Ранее NEWS.ru сообщал, что филолог Михаил Осадчий назвал одним из самых живучих и популярных заблуждений утверждение о том, что в русском языке мат появился после татаро-монгольского ига. По словам проректора по науке Государственного института русского языка им. Пушкина, обсценная лексика существовала на Руси задолго до прихода Золотой Орды, матерные слова тогда были общеупотребительными.

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