Россиянку лишили пенсии из-за смерти её тёзки

Жительница города Первоуральска Свердловской области пожаловалась, что её лишили пенсии, ошибочно приняв за умершую тёзку. Об этом сообщили в местной прокуратуре, передаёт «Интерфакс».

Согласно предварительной информации, в марте скончалась тёзка женщины. Сотрудники МВД не нашли документов умершей и установили её личность со слов соседей, но ошиблись с датой рождения.

В результате ЗАГС в свидетельстве о смерти написал неверную дату рождения. Позже эту информацию передали в местное управление Пенсионного фонда, который прекратил выплачивать пенсию по старости.

Женщина рассказала Свердловскому областному телевидению, что узнала о ситуации в банке. Она пыталась снять деньги, но банкомат не вернул карту. Она пошла в ЗАГС, где ей объяснили, что неверная информация поступила из бюро ритуальных услуг. В организации, в свою очередь, обвинили сотрудников МВД, которые передали некорректные данные.

Как это — похоронить, я вообще не знаю, человека живого, вообще не знаю, — высказалась женщина.

По информации телеканала, однофамилица потерпевшей умерла в двух кварталах от её дома. Тело пролежало в квартире несколько дней, соседи вызвали полицию только после появления запаха. На место прибыл участковый, который заполнил документы о смерти. В полиции подтвердили, что сотрудник правоохранительных органов, которого «ввели в заблуждение соседи умершей», допустил ошибку.

В Пенсионном фонде заявили, что уже восстановили выплаты женщине. В банке ей также выдали карту.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что россияне, которые занимались коллекторской деятельностью, должны быть лишены пенсии. По его словам, коллекторов необходимо лишить «права называть себя гражданином».