Россиянки назвали желаемую зарплату у своих мужей

https://static.news.ru/photo/58e6627c-14b9-11ea-888f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Больше 100 тысяч рублей стоит зарабатывать мужчинам, чтобы удовлетворить запросы своих вторых половинок. Такое пожелание выразило более 36% россиянок. У мужчин запросы скромнее — они не против, чтобы их избранница зарабатывала около 30–50 тысяч.

Большинство опрошенных дам (36,7%) сообщили, что хотели бы, чтобы их избранник зарабатывал в месяц более 100 тысяч рублей, — сказано в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое приводит РИА Новости.

24% девушек не против зарплаты для своего мужчины от 70 до 100 тысяч, ещё 19,6% согласны на 50–70 тысяч рублей, и только 17,7% подойдёт мужчина с заработком в 30–50 тысяч.

В опросе приняли участие свыше 1500 человек со всей России​​​.

Среди мужчин желающих, чтобы их дама зарабатывала около 100 тысяч рублей, — 17,7%, а 10,5% мужчин устроила бы сумма от 70 до 100 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что охват молодёжи высшим образованием в среднем по России составляет 27%. При этом за последние десять лет данный показатель несколько упал — в первую очередь из-за сокращения заочной и коммерческой форм обучения. В том числе в сегменте низкокачественного образования.